Enfrentamiento a machetazos entre barras bravas y vecinos deja un herido grave en Santa Cruz

La noche del domingo, el barrio Villa Esperanza, en el Distrito 12, zona Los Lotes de Santa Cruz, se convirtió en escenario de un violento enfrentamiento entre supuestas barras bravas y vecinos, que dejó a una persona gravemente herida con un machete.

Según testigos, un micro de la línea 12, que cubre la ruta hacia La Cuchilla, llegó al barrio transportando a integrantes de la barra de Blooming. “Se enfrentaron con chicos de nuestra plaza. Habrán reconocido a uno, y hay uno que fue herido con el machete en la cabeza y estómago. Mostramos el video a la policía, se identificó la movilidad, porque antes venían en motocicletas, ahora la pelaron y vinieron con micro (…) Hay unos 25 arrestados porque no es la primera vez que vienen a campearse con machete (…) Todo lo robado también estaba dentro del micro”, relató un vecino.

La víctima, que presenta cortes profundos en diferentes partes del cuerpo, fue trasladada de urgencia al hospital Municipal Francés, donde recibe atención médica.

La Policía confirmó la aprehensión de varias personas presuntamente involucradas en la agresión, quienes fueron trasladadas a dependencias policiales para su identificación y proceso investigativo.

Mira la programación en Red Uno Play