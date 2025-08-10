“¡Por exceso de peso!” Una gradería colapsó durante la entrada de Urkupiña

Lo que debía ser una noche de celebración y cultura terminó en susto y caos. Una gradería colapsó durante el recorrido de la entrada folclórica de la festividad de Urkupiña, dejando al menos dos personas heridas en la madrugada de este domingo en Quillacollo.

El accidente ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada, en inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, entre la calle Grover Suárez y Pacheco, a pocos metros de la plaza Bolívar. La estructura, una gradería de menor tamaño, no soportó el peso de varios jóvenes que, según testigos, se encontraban en estado de ebriedad y se colgaron por la parte trasera, provocando el desplome.

Testigos relataron que las personas encima de la gradería se encontraban saltando y bebiendo, lo que habría debilitado aún más la estructura. “Se colgaron por atrás y lamentablemente pasó lo que pasó”, señaló un testigo que presenció el hecho.

Efectivos policiales y personal de emergencia evacuaron a tres personas, aunque una fue trasladada de urgencia al hospital Benigno Sánchez, donde permanece bajo observación. El parte médico indica que no reviste gravedad, pero el susto fue mayúsculo.

Autoridades locales y miembros de seguridad lamentaron la falta de control y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, especialmente entre jóvenes. “Ha sido muy complicado atender la emergencia, la cantidad de gente ebria dificultó el paso del auxilio”, declaró un oficial de policía.

Incluso algunos bailarines denunciaron que tuvieron que sortear al público desbordado en plena ruta de entrada, mientras los controles policiales se vieron rebasados por la multitud. La entrada, que debía concluir en horas más tempranas, se extendió hasta las 4:00 de la mañana.

El accidente ha puesto nuevamente en debate la organización y control de la festividad, considerada una de las más grandes del país. Si bien el evento es una expresión cultural de gran valor, los excesos y la falta de conciencia ciudadana empañan su desarrollo.

