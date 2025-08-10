Reportan que vuelo con Tuto Quiroga y José Manuel Ormachea enfrenta demora en aterrizaje en Tarija

El candidato presidencial Jorge ‘Tuto’ Quiroga y el candidato a senador por La Paz, José Manuel Ormachea, se encuentran a bordo de una avioneta privada que, hasta el momento, no ha podido aterrizar en el aeropuerto de Tarija debido al cierre temporal de operaciones en esa terminal aérea.

El vuelo, contratado por la campaña de Libre y con plan autorizado, despegó esta mañana desde la ciudad de La Paz con destino a Tarija, donde se tenía previsto aterrizar antes de las 11:00. Sin embargo, desde la torre de control se informó que el aeropuerto abriría recién al mediodía, lo que ha generado una demora en la autorización para el descenso.

Desde la aeronave, Ormachea expresó su preocupación por la situación: “Estamos en vuelo, con plan autorizado. Informan que, a pesar de ese plan aprobado, el aeropuerto de Tarija recién abre a las 12:00”.

En tierra, la también candidata Mariana Paz se encuentra en el aeropuerto gestionando con las autoridades correspondientes los permisos necesarios para facilitar el aterrizaje del vuelo, que sigue en el aire en espera de autorización.

Fuentes de la campaña señalaron que se trata de un vuelo privado, sin agenda oficial, y que esperan resolver la situación en breve.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia, aunque se mantiene la atención ante una situación poco usual en el marco de la campaña electoral.

Vuelo con Tuto Quiroga y José Manuel Ormachea enfrenta demora en aterrizaje en Tarija. Foto: RR.SS.

