VIDEO: Gradería colapsa en la entrada de Urkupiña y deja dos heridos en Quillacollo

Momentos de pánico se vivieron la madrugada de este domingo cuando una gradería colapsó cerca de la plaza Bolívar, sobre la avenida Blanco Galindo, en el municipio de Quillacollo en Cochabamba, justo en plena antesala de la festividad de Urkupiña.

El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, cuando una de las estructuras metálicas instaladas para la tradicional entrada folclórica se vino abajo repentinamente, dejando al menos dos personas con heridas de consideración.

Según testigos del hecho, varias personas se encontraban sobre la gradería al momento del colapso, pero muchas abandonaron el lugar rápidamente tras el accidente. Dos jóvenes resultaron heridos de gravedad y fueron auxiliados por efectivos policiales que se encontraban en la zona.

Las autoridades aún investigan las causas del desplome. No se descarta una falla en la instalación o exceso de peso sobre la estructura.

El hecho genera preocupación entre los asistentes y pobladores, dado que se espera una masiva afluencia de público en los próximos días por las celebraciones en honor a la Virgen de Urkupiña.

