VIDEO: ¡Le cortó el brazo! El atacante no soportó ver al exnovio de su esposa

Un hombre fue brutalmente atacado y perdió una mano en un violento incidente motivado por celos, ocurrido en una localidad del sur de Vietnam. El agresor principal, identificado como Danh Hoang Linh, de 30 años, reaccionó con furia al encontrarse con el exnovio de su esposa en una fiesta.

Según reportes de las autoridades locales, Linh, consumido por los celos, organizó una emboscada junto a su sobrino, Danh Cua, y otros cómplices. Armados con cuchillos, irrumpieron en la casa de la víctima y lo atacaron de manera salvaje, amputándole una mano.

La agresión fue tan extrema que la mano cercenada quedó irreconocible, informaron fuentes policiales. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada bajo cuidados intensivos.

Linh y su sobrino Cua fueron arrestados poco después del ataque y actualmente enfrentan cargos por lesiones intencionales graves, un delito severamente penado por la ley vietnamita. Las autoridades continúan investigando para dar con el paradero de los demás involucrados en el crimen.

Imágenes sensibles:

