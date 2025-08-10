TEMAS DE HOY:
Sofía Quiroz Gradería colpasó

19ºC Santa Cruz de la Sierra

-1ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Fotogalería

VIDEO: ¡Le cortó el brazo! El atacante no soportó ver al exnovio de su esposa

El hombre estalló en furia al encontrarse con quien sería la anterior pareja de su actual esposa.

Ligia Portillo

10/08/2025 14:07

VIDEO: ¡Le cortó el brazo! El atacante no soportó ver al exnovio de su esposa. Foto: Captura de pantalla
Vietnam

Escuchar esta nota

Un hombre fue brutalmente atacado y perdió una mano en un violento incidente motivado por celos, ocurrido en una localidad del sur de Vietnam. El agresor principal, identificado como Danh Hoang Linh, de 30 años, reaccionó con furia al encontrarse con el exnovio de su esposa en una fiesta.

Según reportes de las autoridades locales, Linh, consumido por los celos, organizó una emboscada junto a su sobrino, Danh Cua, y otros cómplices. Armados con cuchillos, irrumpieron en la casa de la víctima y lo atacaron de manera salvaje, amputándole una mano.

La agresión fue tan extrema que la mano cercenada quedó irreconocible, informaron fuentes policiales. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada bajo cuidados intensivos.

Linh y su sobrino Cua fueron arrestados poco después del ataque y actualmente enfrentan cargos por lesiones intencionales graves, un delito severamente penado por la ley vietnamita. Las autoridades continúan investigando para dar con el paradero de los demás involucrados en el crimen.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

El chapulin colorado

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

El chapulin colorado

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD