VIDEO: ¿Se distrajo? Motociclista pierde la vida tras brutal choque con un camión

Una escena desgarradora se vivió este sábado en las carreteras de Tabasco, luego de que un motociclista perdiera la vida tras un violento accidente con una camioneta particular. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo del conductor de la motocicleta quedó tendido varios metros del lugar del choque.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, el trágico suceso ocurrió en la carretera, cuando, por razones aún bajo investigación, el motociclista impacto contra el camión de transporte pesado.

Testigos del accidente relatan que el sonido del impacto fue estremecedor y que varios automovilistas se detuvieron de inmediato para intentar auxiliar, aunque ya nada se pudo hacer por el motociclista, quien falleció en el lugar debido a las graves lesiones.

Elementos de la Policía Estatal, así como paramédicos, acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. El conductor de la camioneta fue detenido y se encuentra bajo custodia en tanto se esclarecen los hechos.

La víctima aún no ha sido identificada oficialmente. Las autoridades ya se encuentran en contacto con el Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y dar aviso a sus familiares.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play