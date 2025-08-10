¡Ya no puedo más! Una madre les quitó la vida a sus hijos y dejó una desgarradora carta

Un estremecedor caso sacude a Paraguay. En Itauguá, una mujer acabó con la vida de sus dos hijos y luego se suicidó, dejando atrás una carta que revela las razones que la llevaron a tomar la trágica decisión.

En el mensaje, escrito con aparente calma pero cargado de desesperación, la madre explica que no quería que sus pequeños “sufran desprecios y necesidades” ni que se sientan “bastardos ni estorbos”. “Los llevo conmigo… yo casi toda mi vida pasé por eso y es lo peor que le puede pasar a alguien”, escribió, dejando en claro que su motivación era, según ella, evitarles un destino similar al suyo.

La carta, que ya está en manos de las autoridades, no solo refleja el profundo dolor emocional que atravesaba la mujer, sino también la ausencia de una red de apoyo que pudiera contenerla. El caso ha generado un intenso debate en la sociedad paraguaya sobre la salud mental, la violencia intrafamiliar y la urgencia de mecanismos de prevención para evitar que tragedias como esta se repitan.

Vecinos y allegados manifestaron su estupor y tristeza, mientras que organismos de protección a la niñez y autoridades judiciales investigan el contexto que rodeó el doble filicidio y posterior suicidio.

