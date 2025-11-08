Tuto propone crear comisión para investigar persecuciones y presunto saqueo económico

El expresidente Jorge Quiroga Ramírez planteó la conformación de una comisión especial de investigación aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el objetivo de indagar los casos de persecuciones políticas indebidas y el presunto saqueo de recursos públicos durante los últimos años de gestión gubernamental.

“Se debe trabajar en lo que dijimos, planteamos que sea una comisión por dos tercios; si quieren recoger esa iniciativa, que sea así, para que investigue todas las persecuciones indebidas y todos los robos, saqueos descarados que se produjeron. No solamente para que los responsables paguen las consecuencias, sino también para que devuelvan la plata. Se han robado 120.000 millones de dólares”, afirmó Quiroga en declaraciones a los medios de comunicación.

El exmandatario señaló que esta propuesta busca restablecer la transparencia y la justicia en la administración pública, y exhortó a las nuevas autoridades del Legislativo a actuar con independencia y responsabilidad política frente a los hechos denunciados.

“Deben responder por el saqueo”, insistió Quiroga, al subrayar que el pueblo boliviano tiene derecho a conocer el destino de los recursos estatales y a exigir su recuperación.

Asimismo, recordó que su bancada y las fuerzas políticas que lo respaldan cumplieron su compromiso de garantizar la gobernabilidad, apoyando la conformación de las nuevas directivas de las cámaras legislativas encabezadas por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“Cumplimos nuestra palabra de dar estabilidad al país y respaldar la gobernabilidad democrática. Ahora esperamos que esa estabilidad sirva para investigar, sancionar y recuperar lo que es del pueblo boliviano”, expresó.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play