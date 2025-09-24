“¿No te da vergüenza?”: Tuto Quiroga cuestiona a Evo por la participación de sus allegados en narcotráfico

Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial por Libre, habló este martes en su paso por la Fexpocruz, sobre los casos de narcotráfico suscitados en los últimos días en el país.

Al respecto se refirió a las personas allegadas al anterior Gobierno del Mas, y del expresidente Evo Morales, quienes en los últimos días se vieron involucrados en casos de narcotráfico.

Elba Terán, hermana de la exdirigente cocalera Margarita Terán allegada a Evo Morales, fue enviada a la cárcel de San Sebastián de Mujeres, tras haber sido capturada portando en su vehículo 10 kilos de cocaína en un operativo realizado en Villa Tunari.

Así mismo, el exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, del gobierno de Evo Morales, fue aprehendido y será puesto ante un juez tras haber hallado en sus propiedades un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína en inmediaciones de una empresa de áridos registrada a su nombre.

“En lugar de luchar contra el narcotráfico traficaban con cocaína, o producían cocaína que vergüenza, son 20 años de corrupción de gastadera, de robadera y de destrucción económica y un país anegado en narcotráfico, eso va a terminar conmigo no hay trance con el narcotráfico, se ponen a buen recaudo y sale el señor Morales, a decir si yo ganó que me van a sacar a patadas, no, ellos van a responder ante la justicia, a ellos la justicia les va a enviar las imputaciones, los mandamientos de apremio, yo voy a hacer como gobierno que se cumplan, conmigo no hay transacción”, manifestó el candidato de Libre.

Así mismo, “Tuto”, Quiroga, envió un mensaje al expresidente Evo Morales, refiriendo que varias personas relacionadas a él y su Gobierno, se vieron involucrados en hechos de narcotráfico.

“¿No te da vergüenza Evo Morales?, un día Terán, antes era Dávila, Sanabria, ahora es Cáceres, eso son ustedes, la criminalidad y el narcotráfico, juegan con el futuro de los niños, son depravados y una vergüenza”, agregó el candidato.

