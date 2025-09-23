Juez dicta 30 días de detención preventiva para Elba Terán por narcotráfico

Este martes, la justicia determinó enviar con detención preventiva por 30 días a Elba Terán Gonzales, quien fue sorprendida en posesión de 10 kilos de pasta base de cocaína.

Elba Terán es hermana de Margarita Terán, exdirigente cocalera allegada al expresidente Evo Morales. La aprehensión se produjo durante un operativo en Villa Tunari, Cochabamba.

En la audiencia cautelar, el juez dispuso la detención preventiva de la acusada.

“Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio en contra de la imputada, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación con el art. 33 inc. m) de la Ley 1008”, señala un fragmento de la orden judicial.

Terán enfrenta un proceso por tráfico de sustancias controladas, delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

Tras el hallazgo de la droga, la Policía investiga el origen y el destino que tendrían las sustancias.

