TEMAS DE HOY:
Avalancha en Oru Asesinato de una adolescente Elba Terán

26ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Juez dicta 30 días de detención preventiva para Elba Terán por narcotráfico

Elba Terán, hermana de la exdirigente cocalera Margarita Terán, fue enviada a la cárcel de San Sebastián Mujeres tras hallarse 10 kilos de cocaína en un operativo en Villa Tunari.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 17:53

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Este martes, la justicia determinó enviar con detención preventiva por 30 días a Elba Terán Gonzales, quien fue sorprendida en posesión de 10 kilos de pasta base de cocaína.

Elba Terán es hermana de Margarita Terán, exdirigente cocalera allegada al expresidente Evo Morales. La aprehensión se produjo durante un operativo en Villa Tunari, Cochabamba.

En la audiencia cautelar, el juez dispuso la detención preventiva de la acusada.

“Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio en contra de la imputada, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación con el art. 33 inc. m) de la Ley 1008”, señala un fragmento de la orden judicial.

 

 

Terán enfrenta un proceso por tráfico de sustancias controladas, delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

Tras el hallazgo de la droga, la Policía investiga el origen y el destino que tendrían las sustancias.

 

 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD