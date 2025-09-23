Elba Terán, condenada por narcotráfico, vuelve a caer con droga en el Chapare

Elba Terán Gonzales, hermana de la exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Margarita Terán, fue aprehendida nuevamente por narcotráfico en Villa Tunari, Trópico de Cochabamba. El hecho se produjo el domingo 21 de septiembre, cuando, durante un control rutinario, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontraron 10 kilos de pasta base de cocaína en el vehículo que conducía.

Terán, quien tiene un amplio prontuario policial, se encontraba libre a pesar de haber sido condenada a 15 años de prisión por narcotráfico en marzo de 2020. Hasta ahora, se desconoce por qué no estaba cumpliendo su sentencia.

Un largo historial con la justicia

Elba Terán ya había sido noticia en 2008, cuando fue detenida junto a su hermana Juana y otras personas con 147 kilos de cocaína y $19,000. En esa ocasión, solo estuvieron 99 días detenidas y fueron liberadas tras pagar una fianza, un hecho que ocurrió durante el gobierno del expresidente Evo Morales.

En enero de 2020, Terán fue capturada de nuevo por usar una identidad falsa con el nombre de Amanda Guzmán Montaño en Santa Cruz. La mujer, que al principio intentó hacerse pasar por empleada, fue descubierta como la dueña de una lujosa casa y una camioneta, lo que la llevó a ser procesada nuevamente por el caso de 2008.

En marzo de ese mismo año, fue sentenciada a 15 años de cárcel, pero su reciente detención con droga demuestra que la condena no se cumplió. Elba Terán se encuentra ahora a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras la Felcn investiga a posibles cómplices.

Además, Terán ha sido vinculada con el asesinato del teniente de policía David Andrade y su esposa en el año 2000.

El último operativo y la reacción en Villa Tunari

La más reciente detención ocurrió cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detuvieron la camioneta de Terán en un control de rutina. La droga, dividida en tablillas, estaba oculta en bolsas en la maletera.

Cuando la noticia de la detención se difundió, comunarios de la zona comenzaron a congregarse, lanzando petardos en un aparente intento de impedir que los oficiales se llevaran a la detenida. Ante la situación, los efectivos de la Felcn se retiraron rápidamente del lugar con el vehículo y la acusada, quien ahora se encuentra a la espera de una audiencia de medidas cautelares.

Mira la programación en Red Uno Play