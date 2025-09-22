Cae una de las hermanas Terán con 10 kilos de droga en Villa Tunari, Cochabamba

En las últimas horas se reportó la aprehensión de Elba Terán Gonzales, hermana de Margarita Terán, una de las personas de confianza del entorno de Evo Morales en el Trópico de Cochabamba.

Según se conoce, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba, desarrolló el operativo en el municipio de Villa Tunari, Trópico de Cochabamba, a la altura del sindicato Chipiriri, se intervino un motorizado con placa artesanal, en cuyo interior se transportaba sustancias controladas en paquetes forrados con cinta de color transparente.

Tras el desarrollo de la prueba de campo, se estableció que la sustancia se trataba de cocaína y llegó a dar un peso de 10 kilos.

Según los antecedentes, Elba Terán, ya fue procesada y sentenciada por tráfico de sustancias controladas en 2008, tras que en su vivienda encontraran 147 kilos de cocaína.

Sin embargo, tras 99 días de detención, ella junto a otras personas con las que fue aprehendida, terminaron siendo liberados.

En 2020 fue capturada por uso de identidad falsa en Santa Cruz.

