TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Tragedia en Oruro Avalancha humana en Oruro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cae una de las hermanas Terán con 10 kilos de droga en Villa Tunari, Cochabamba

La aprehendida es hermana de Margarita Terán, una allegada a Evo Morales y parte de las Federaciones del Trópico.

Red Uno de Bolivia

22/09/2025 18:06

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas se reportó la aprehensión de Elba Terán Gonzales, hermana de Margarita Terán, una de las personas de confianza del entorno de Evo Morales en el Trópico de Cochabamba.

Según se conoce, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba, desarrolló el operativo en el municipio de Villa Tunari, Trópico de Cochabamba, a la altura del sindicato Chipiriri, se intervino un motorizado con placa artesanal, en cuyo interior se transportaba sustancias controladas en paquetes forrados con cinta de color transparente.

Tras el desarrollo de la prueba de campo, se estableció que la sustancia se trataba de cocaína y llegó a dar un peso de 10 kilos.

Según los antecedentes, Elba Terán, ya fue procesada y sentenciada por tráfico de sustancias controladas en 2008, tras que en su vivienda encontraran 147 kilos de cocaína.

Sin embargo, tras 99 días de detención, ella junto a otras personas con las que fue aprehendida, terminaron siendo liberados.

En 2020 fue capturada por uso de identidad falsa en Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD