Potosí: Investigan muerte de estudiante que se atascó en una reja al intentar salir del colegio

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí, investiga la muerte de un menor de 16 años, quien terminó perdiendo la vida al intentar saltar el muro perimetral de su unidad educativa.

Según el reporte policial, la ropa del menor se habría enganchado en los fierros con los que contaba el muro y terminó asfixiándose.

“Existe la presencia de un cadáver de sexo masculino, que estaba en suspensión completa y sujeta a unos fierros de la columna, el jovencito aparentemente estaba saliendo por la parte de atrás del colegio, y su ropa ha sido enganchada en los fierros, por lo que termina con una forma de ahorcamiento”, informó el director de la Felcc, coronel Marco Dávalos.

Según se informó, el menor estudiaba en la unidad educativa en el turno de la noche, sin embargo, el hecho habría ocurrido durante la madrugada y se investiga las razones del por qué continuaba en la unidad educativa.

La Policía tomó contacto con la familia del menor para poder conocer la relación de los hechos, el caso se encuentra en proceso de investigación.

