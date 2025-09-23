Exviceministro Felipe Cáceres aprehendido por la Felcn: Hallaron una fábrica de droga en su propiedad

En las últimas horas se dio a conocer la aprehensión del exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, según el reporte preliminar, al haberse encontrado una fábrica de sustancias controladas dentro de su propiedad, en el trópico de Cochabamba.

De acuerdo al reporte, dentro de la Orden de Operaciones “Vecino Seguro”, se realizaron labores de interdicción al narcotráfico, donde personal ingresó por un sendero de tierra hacia el monte, en el lugar hallaron un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, hábilmente camuflado entre la maleza.

Posteriormente, realizaron un rastrillaje en los alrededores y a una distancia aproximada de 500 metros, encontraron una empresa de áridos, mismos que eran de propiedad del exviceministro, Felipe Cáceres.

Cáceres fue aprehendido al identificarse que el laboratorio de sustancias controladas se encontraba dentro de la misma propiedad, ahora se busca establecer si la exautoridad, tiene alguna relación con el ilícito.

Se aguarda conocer más detalles acerca de este hecho, por parte de autoridades policiales.

