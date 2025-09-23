¡Impresionantes imágenes! Truenos y relámpagos iluminaron la noche en Riberalta, Beni

Una tormenta sorprendió a los vecinos de la región de Riberalta en Beni, cuando este lunes por la noche, el cielo se vio iluminado con truenos y relámpagos, en medio de una copiosa lluvia.

Las espectaculares imágenes dejaron sorprendidos a todos, pues fueron varios los minutos de la noche, donde se logró ver la iluminación provocada por los fenómenos climáticos pronosticados por los servicios de información.

Para la jornada de este martes, el clima y las temperaturas mejoraron en casi todo el país, con cielos poco nubosos y se pronostican algunas lluvias dispersas en horas de la noche.

Video:

