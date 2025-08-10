TEMAS DE HOY:
Gradería colpasó Menor cae de un mirador Policia abusador

19ºC Santa Cruz de la Sierra

-1ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Capacitan a más de 140 jurados electorales en el municipio de La Guardia

El TED hizo un llamado a todos los jurados designados a asistir puntualmente a sus sesiones de formación.

Ligia Portillo

10/08/2025 12:48

Capacitan a más de 140 jurados electorales en el municipio de La Guardia. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el kilómetro 9 del municipio de La Guardia, más de 140 jurados electorales reciben hoy una capacitación clave para desempeñar su rol en los próximos comicios. Así lo confirmó el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), quien supervisó personalmente la jornada de instrucción.

“Estamos capacitando a las y los jurados electorales de este recinto. Aproximadamente 140 personas están siendo formadas durante tres horas para conocer en detalle sus funciones y atribuciones en el día de la elección”, explicó la autoridad.

La capacitación tiene como objetivo garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia del proceso electoral. El TED hizo un llamado a todos los jurados designados a asistir puntualmente a sus sesiones de formación.

“Reiteramos la invitación a que participen. Es fundamental que cada jurado conozca su rol, para evitar errores y asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral”, concluyó el vicepresidente.

Esta actividad forma parte de un cronograma intensivo de capacitaciones que se replica en diferentes municipios del departamento, en vísperas del evento electoral.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

El chapulin colorado

19:30

Uno decide

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

El chapulin colorado

19:30

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD