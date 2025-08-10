“No perdamos la esperanza de días mejores”: Arzobispo René Leigue pide no dejarse influenciar en el voto y elegir con responsabilidad

En su homilía de este domingo 18 de mayo, celebrada en la Basílica Menor de San Lorenzo, Catedral de Santa Cruz, el arzobispo cruceño René Leigue pidió a todos los bolivianos asumir su responsabilidad en las próximas elecciones para buscar días mejores para el país; así también exhortó a todos no dejarse influir en sus decisiones, en relación a las voces que piden el voto nulo.

“Este domingo, tenemos como ciudadanos bolivianos una gran responsabilidad, no nos quedemos con eso de que ‘todos somos iguales’. La experiencia que tenemos en nuestro país, con nuestras autoridades casi todas son similares, pero no tenemos que perder la esperanza y decir que podemos estar mejor; podemos buscar días mejores, pero eso depende de cada uno de nosotros”, indicó la autoridad eclesiástica.

El arzobispo cruceño instó a la población de ser consciente con su voto, para estas elecciones generales que se realizará este 17 de agosto.

“No nos quedemos con la idea de, para qué voy a dar mi voto, si van a hacer lo mismo; nuestra responsabilidad está ahí. Vivimos en tiempo de democracia donde nosotros tenemos que decidir, nadie nos puede decir que hacer, nadie puede decirnos a quién dar el voto. Nadie puede decirnos que no podemos votar o que votemos nulo”, manifestó el arzobispo Leigue.

En la Homilía de este domingo, el monseñor destacó que si no asumimos nuestra responsabilidad y no hacemos lo que nos corresponde, no vamos a salir adelante.

“Algunos ya tuvieron la oportunidad de sacar adelante el país y la han desperdiciado, otros están queriendo hacerlo; cada uno ve por donde ir, lo importante es que como bolivianos busquemos mejores días, sin perder la fe en Dios”, afirmó.

