En suspenso el segundo debate del TSE: Tres candidatos confirman su ausencia

En el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hay incertidumbre sobre la realización del segundo debate presidencial. La gran pregunta que domina la jornada es: ¿se llevará a cabo o no este esperado encuentro entre los aspirantes al poder?

La sala plena del TSE se ha reunido este sábado para evaluar la viabilidad del evento, sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre su realización. La falta de definición mantiene en vilo a la ciudadanía y a los equipos de campaña.

Lo que sí está claro es que tres de los ocho candidatos a la presidencia ya han confirmado que no participarán en este segundo debate, organizado por el órgano electoral. Se trata de Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge Quiroga (Alianza Libre) y Manfred Reyes Villa (Súmate), quienes han justificado su ausencia argumentando que estas fechas coinciden con sus actividades de cierre de campaña.

Esta decisión pone en entredicho el desarrollo del evento y plantea dudas sobre su formato y validez, en caso de realizarse solo con los cinco candidatos restantes. El país aguarda con expectativa una postura oficial del Tribunal Supremo Electoral, que deberá definir si el debate se lleva a cabo bajo estas nuevas condiciones o si será suspendido.

