En una emotiva jornada cargada de sentimientos y pasión por el fútbol, jugadores del Club Blooming de Santa Cruz se dieron cita en el hogar de uno de sus hinchas más fieles: Leonardo Landívar Castro, un guerrero de la vida que enfrenta día a día la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso.

La visita, más que un simple gesto, fue una muestra genuina de humanidad y compromiso con la hinchada. “Queríamos venir a saludarte, sabemos que sos hincha de Blooming desde hace mucho tiempo”, dijo uno de los jugadores al estrechar la mano de Leonardo, quien, pese a su condición, conserva intacto su amor por la camiseta celeste.

Leonardo no necesita estar en la tribuna para alentar; desde su espacio, ha creado su propia manera de celebrar los goles y acompañar a su equipo. Su pasión se mantiene viva, vibrante, auténtica. Es esa pasión la que inspiró a los futbolistas. “Es un motivo más para nosotros y una fuerza para pelear este año por el título, por un hincha como vos, fiel. Te agradecemos de todo corazón”, expresó otro jugador con la voz entrecortada por la emoción.

¡Con el corazón Celeste! Blooming sorprendió Leonardo, un hincha que lucha contra la ELA. Foto: Club Blooming

La promesa fue clara: volver. Pero no con las manos vacías, sino con una alegría más grande. “Queremos volver acá con algo mejor, y ojalá que sea a fin de año con la copa”, le dijeron a Leonardo, quien respondió con una sonrisa que lo dijo todo.

La Academia demostró una vez más que Blooming no es solo un club: es una familia. Una familia que abraza a su hinchada, que acompaña en los momentos difíciles y que reconoce el valor de aquellos que, como Leonardo, alientan con el alma.

Porque en el fútbol, como en la vida, los verdaderos campeones no siempre son los que levantan copas, sino los que, como Leonardo, se aferran a la esperanza, al amor por los colores y al poder de seguir luchando cada día.

