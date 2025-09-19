Conozca la fecha de capacitación para los jurados elegidos de la segunda vuelta

Si fuiste seleccionado como jurado electoral, prepárate para tu capacitación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) anunciaron que el proceso de formación para jurados de mesa de sufragio se llevará a cabo desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre.

La capacitación es fundamental para que los jurados puedan cumplir con su deber cívico, ya que son considerados la máxima autoridad en cada mesa de sufragio. El curso, diseñado para ser participativo, cubrirá temas clave para la jornada de votación del 19 de octubre, en la que se definirá al próximo presidente entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga.

¿Qué aprenderán los jurados?

Durante la capacitación, los jurados recibirán instrucciones detalladas sobre:

Apertura y cierre de la mesa: Cómo iniciar y finalizar correctamente la jornada electoral.

Manejo de material electoral: Uso adecuado de las ánforas, las papeletas y otros elementos.

Atención a electores: Protocolos para asistir a los votantes y resolver dudas.

Llenado de actas: El correcto llenado y entrega de los documentos oficiales, un paso crucial para la transparencia del proceso.

Incumplir el rol de jurado tiene sanción

El TSE recuerda a los ciudadanos que no participar en la capacitación o no presentarse como jurado el día de la elección puede tener consecuencias. El incumplimiento de este deber cívico está penalizado con una multa de Bs 1.375, lo que equivale al 50% del salario mínimo nacional.

Las listas de los jurados sorteados serán publicadas en medios impresos y en el portal web del Órgano Electoral. Además, los seleccionados tendrán hasta el domingo 28 de septiembre para presentar sus excusas justificadas.

