¿Cuándo se notificará a los nuevos jurados electorales de la segunda vuelta?

Si fue seleccionado como jurado electoral para la segunda vuelta presidencial, espere su notificación a partir de este sábado 20 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) informaron que el plazo para la notificación se extenderá hasta el domingo 19 de octubre, día de la elección.

El sorteo público de jurados fue realizado hoy, viernes, por los nueve TED y el TSE. La selección, que se llevó a cabo de manera transparente y con la presencia de delegados políticos, designó a los ciudadanos que administrarán las mesas de sufragio en el país y en el exterior.

Lo que sigue en el calendario electoral

Para facilitar la consulta, la lista completa de los jurados seleccionados se publicará este domingo en medios impresos y en el portal web del Órgano Electoral.

Periodo de excusas: Desde el sábado 20 hasta el domingo 28 de septiembre, los ciudadanos podrán presentar sus excusas justificadas para no ejercer la labor de jurado.

Capacitación: Del 29 de septiembre al 19 de octubre, se realizará la capacitación de los jurados.

Día de la elección: El 19 de octubre, el TSE asumirá el mando de la fuerza pública para la jornada de votación. Se publicarán los primeros resultados preliminares y a partir de las 20:00 se autorizará la difusión de encuestas en boca de urna.

Resultados finales: El cómputo nacional y la proclamación oficial de resultados se llevarán a cabo entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Posesión de autoridades: La entrega de credenciales al binomio ganador será el 5 de noviembre y la posesión de los nuevos presidente y vicepresidente está prevista para el 8 de noviembre.

