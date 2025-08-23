Heridos tras el colapso de graderías en Potosí fueron trasladados a centros médicos

Un reporte médico del Hospital Daniel Bracamonte y una declaración del fiscal departamental confirman que el colapso de las graderías en la festividad de Ch'utillos dejó un saldo de varias personas heridas.

La doctora Jhovana Zamora, médico de guardia del Hospital Daniel Bracamonte, informó sobre la situación de los cuatro pacientes atendidos en ese centro. La doctora destacó que todos están "estables y conscientes", sin requerir terapia intensiva.

Los pacientes identificados son:

Daira Quispe Avisa , 20 años: Sufrió un esguince en la rodilla izquierda y fue dada de alta tras ser valorada por traumatología.

Darla Huallpa Ari , 21 años: Presenta contusiones en la pierna y el tobillo derechos, además de una fractura de escafoides. Permanece en observación en el servicio de traumatología.

Miguel Aguilar Conde , 38 años: Diagnóstico de politrauma, con un trauma lumbar y una posible fractura pélvica. Su estado es estable y se encuentra en observación.

Joel A. L., 16 años: Sufrió una contusión en el muslo derecho y está siendo evaluado para determinar si será dado de alta.

Investigación en curso por lesiones culposas

El Fiscal Departamental, Gonzalo Aparicio, confirmó que no hay reportes de fallecidos y que el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio por el delito de "lesiones culposas". Según Aparicio, al menos once personas resultaron heridas, siete de las cuales fueron trasladadas a la Caja de Caminos y cuatro al Hospital Bracamonte.

La Fiscalía ha desplegado un equipo para realizar las valoraciones forenses correspondientes. Además, se están tomando entrevistas a funcionarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno Municipal de Potosí para "establecer los diferentes niveles de responsabilidad".

Aparicio señaló que el incidente involucró el desplome de "aproximadamente cinco módulos" de graderías, que cayeron junto con las "360 personas" que estaban en ellos. La investigación se centrará en determinar si las estructuras contaban con las condiciones mínimas de seguridad. Las autoridades competentes decidirán en las próximas horas si la festividad continuará.

