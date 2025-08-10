TEMAS DE HOY:
Sofía Quiroz

Policial

Uno de los presuntos implicados en el asesinato a Sofía Quiroz, habría confesado

Según informaron las autoridades, uno de los detenidos confesó ser el autor material del crimen. Se busca a una tercera persona.

Ligia Portillo

10/08/2025 13:43

Uno de los presuntos implicados en el asesinato a Sofía Quiroz, habría confesado. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras 21 días de intensa labor investigativa, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron un avance crucial en el caso del asesinato de Sofía Quiroz, librecambista del mercado Mutualista, ocurrido el pasado 23 de julio.

El operativo de inteligencia culminó con la aprehensión de dos personas de nacionalidad brasileña, quienes serían parte del grupo que participó en el violento atraco armado que terminó con la vida de Quiroz. Según informaron las autoridades, uno de los detenidos confesó ser el autor material del crimen.

“Este primer aprehendido habría saltado por encima del mostrador, forcejeado con la víctima y disparado dos veces el arma de fuego que acabó con su vida”, informó un representante del Ministerio Público. “El segundo implicado también participó en el hecho y ya se ha presentado imputación formal contra ambos. En las próximas horas o el lunes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares”, agregó.

La investigación continúa en marcha y se busca a una tercera persona, presuntamente implicada como autor intelectual del crimen.

“Esperamos dar con el paradero del tercer involucrado durante los próximos seis meses que dura la etapa investigativa. La Fiscalía ha imputado a los aprehendidos por los delitos de asesinato, robo agravado y portación ilícita de arma de fuego”, detalló el fiscal asignado al caso.

La tarde del 23 de julio, cerca de las 18:30, Sofía Quiroz realizaba su labor como librecambista cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa y escaparon con dos mochilas que contenían más de 100.000 bolivianos.

 

