Dictan prisión preventiva para dos extranjeros por asesinato de una librecambista

La Justicia Boliviana dictó la detención preventiva de dos ciudadanos brasileños acusados del delito de asesinato. La autoridad jurisdiccional encargada del caso ordenó que ambos permanezcan en prisión mientras se desarrolla la investigación, la cual tendrá una duración de 180 días.

Uno de los imputados fue enviado al penal de Chonchocoro, ubicado en La Paz, mientras que el otro quedó recluido en Palmasola, Santa Cruz. Así lo confirmó Serio Toro, abogado de la familia de la víctima, tras concluir la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo en el piso 13 del Palacio de Justicia en Santa Cruz.

“Acaba de concluir la audiencia y la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de ambos imputados por un plazo de seis meses. Los imputados cumplirán esta medida en diferentes cárceles, uno en Chonchocoro y otro en Palmasola”, informó el jurista.

Respecto a los detalles de la investigación, Toro señaló que “según los antecedentes del cuaderno de investigación, estas personas habrían puesto a buen recaudo el dinero, por lo tanto, no se ha recuperado ningún monto del dinero”.

Asimismo, indicó que las pesquisas apuntan a la posible existencia de una tercera persona implicada en el caso, quien estaría siendo investigada y sería la responsable de tener en su poder el dinero relacionado con el hecho.

