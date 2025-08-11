TEMAS DE HOY:
librecambista ACCIDENTE VIAL hermanos asesinados

22ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Esto fue lo que dijo el extranjero acusado de matar a librecambista antes de ingresar a su audiencia

El imputado indicó que reside en Bolivia trabajando como repartidor de delivery.

Red Uno de Bolivia

11/08/2025 11:30

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Este lunes 11 de agosto se desarrolla en el Palacio de Justicia la audiencia de medidas cautelares de dos ciudadanos extranjeros imputados por el asesinato de la librecambista Sofía Quiroz.

Uno de ellos, manifestó antes de ingresar a la sala judicial, frente a los medios que es inocente y que fue víctima de torturas para implicarlo en el crimen.

“Yo soy inocente, Marcos Joao Da Silva, mi mano tiene tatuaje y me implicaron en este asesinato. Yo no tengo nada que ver con nadie en esto, no lo conocía a nadie”, afirmó.

Consultado sobre las acusaciones de que él sería el autor del disparo mortal contra la librecambista, Da Silva respondió:

“Sí, porque me patearon, me torturaron”.

El imputado pidió que se revisen las grabaciones de cámaras de seguridad, asegurando que la persona que aparece en las imágenes no tiene tatuajes en las manos, a diferencia de él. Además, indicó que reside en Bolivia trabajando como repartidor de delivery.

Mientras Da Silva realizaba sus declaraciones, un grupo de personas se congregó en las afueras del Palacio de Justicia gritando:

“¡Asesino! ¡Queremos justicia, justicia señor juez!”.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD