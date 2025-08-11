Esto fue lo que dijo el extranjero acusado de matar a librecambista antes de ingresar a su audiencia

Este lunes 11 de agosto se desarrolla en el Palacio de Justicia la audiencia de medidas cautelares de dos ciudadanos extranjeros imputados por el asesinato de la librecambista Sofía Quiroz.

Uno de ellos, manifestó antes de ingresar a la sala judicial, frente a los medios que es inocente y que fue víctima de torturas para implicarlo en el crimen.

“Yo soy inocente, Marcos Joao Da Silva, mi mano tiene tatuaje y me implicaron en este asesinato. Yo no tengo nada que ver con nadie en esto, no lo conocía a nadie”, afirmó.

Consultado sobre las acusaciones de que él sería el autor del disparo mortal contra la librecambista, Da Silva respondió:

“Sí, porque me patearon, me torturaron”.

El imputado pidió que se revisen las grabaciones de cámaras de seguridad, asegurando que la persona que aparece en las imágenes no tiene tatuajes en las manos, a diferencia de él. Además, indicó que reside en Bolivia trabajando como repartidor de delivery.

Mientras Da Silva realizaba sus declaraciones, un grupo de personas se congregó en las afueras del Palacio de Justicia gritando:

“¡Asesino! ¡Queremos justicia, justicia señor juez!”.

A continuación, el video:

