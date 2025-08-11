Tres aprehendidos y un prófugo por asesinato de librecambista; dos confesaron el crimen

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó sobre el avance en las investigaciones del asesinato de la librecambista Sofía Quiroz, ocurrido el pasado 23 de julio a las 18:30 en el mercado Mutualista de Santa Cruz. “Informar del primer caso, este caso que ha conmocionado no solo a la población cruceña, sino también a toda la población boliviana, este asesinato de una librecambista en el Mercado Mutualista.

Este caso se ha suscitado el 23 de julio, aproximadamente a las 18:30. Donde se ha tenido una víctima, la cual ha perdido la vida inmediatamente por los impactos de proyectil de arma de fuego”, declaró.

“A partir de estos trabajos investigativos que se ha realizado, queremos informar que se logró la aprehensión de tres personas, dos de éstas que están siendo sindicadas como autores materiales de este hecho, que más adelante vamos a exponer todos los motivos y el trabajo que ha realizado la Felcc y una tercera persona de nacionalidad boliviana quien era el taxista, y que se lo está tipificando por el delito de encubrimiento y también señalar que se tiene identificada a una cuarta persona como autor intelectual de este hecho, el mismo que actualmente continúa siendo buscado por la Policía Boliviana, pero se tiene información y los datos del mismo y que además sería de nacionalidad brasileña”, agregó Ríos.

Como parte de los elementos fácticos, detalló: “El 23 de julio, a horas 18:32 en inmediaciones del mercado Mutualista, dos sujetos han procedido a sustraer dinero y a quitarle la vida a esta mujer, generándole dos impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad, inmediatamente estos se han dado a la fuga con rumbo desconocido”. Añadió que la causa de la muerte fue “shock hipovolémico, laceración hepática pulmonar, politraumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego”.

Sobre el trabajo policial, explicó: “Dentro de los actos investigativos lo primero que se ha hecho es identificar las rutas tanto de llegada a inmediaciones del mercado Mutualista, así como también la ruta de escape que han tenido estos delincuentes que le permitieron darse a la fuga, dentro de este trabajo se ha podido hacer un ruteo en todo el trayecto de las cámaras de seguridad con las que se cuentan en el lugar, así como también establecer la línea de tiempo en función de los eventos anteriores y posteriores al delito que se ha suscitado”.

Ríos señaló también “los importantes actos investigativos desarrollados por el DACI, como las entrevistas al entorno familiar y laboral de la víctima, se ha hecho barrido de cámaras, antes, durante y después del hecho ocurrido, se ha analizado la información de fuentes humanas tomando acciones de inteligencia operativa, así como también información de fuentes electrónicas”.

En cuanto a la cooperación internacional, manifestó: “Por otro lado, en función al avance de la investigación que se ha ido presentando, también ya se ha realizado el cruce de información con los pares de Brasil, considerando todos los elementos que han sido colectados durante este proceso. Pero además queremos señalar que ambas personas han sido sometidas a sus entrevistas en las cuales ambas asumen haber participado de este crimen”.

Ríos, explicó que “tras las labores operativas tácticas y estratégicas, el personal de la División Homicidios y el DACI de la Felcc ha logrado en primera instancia la aprehensión del ciudadano brasileño Marcos Joao Da Silva, este cuenta con las características de que ha ingresado y tiene una permanencia ilegal en territorio boliviano, en el momento de su aprehensión se encontraba portando documentos falsos, así como también en ese momento se lo aprehendió con un teléfono celular, en el cual contaba con un historial y mensajes y registros que fueron eliminados el mismo día que se suscitó el delito. También se ha podido establecer en función al peritaje que se ha realizado al dispositivo celular mensajes con su pareja que estaba hablando de los hechos que estaban siendo investigados, es en ese sentido que se ha procedido a la aprehensión de Marcos Joao Da Silva, de nacionalidad brasileña, esta persona cuenta con antecedentes en nuestro país, por robo agravado en un surtidor el año 2023 en Santa Cruz, por el cual enfrenta un proceso abierto, el mismo contaba con detención domiciliaria, la cual incumplió para cometer este delito”.

El ministro indicó que, gracias a la coordinación con Brasil, se confirmó que “él (Marcos Joao Da Silva) cuenta con antecedentes por asesinato y robo, sobre él pesa una condena, al momento de su aprehensión ha sido identificado con documentación falsa que responde al nombre de Marcos Cristian Andrade Do Santos”.

Ríos concluyó señalando que “se han realizado una serie de allanamientos y en uno de eso se ha logrado identificar la motocicleta” utilizada en el crimen. Hasta el momento hay tres personas aprehendidas —dos brasileños y un boliviano— por el asesinato de Sofía Quiroz, mientras que una cuarta, de nacionalidad brasileña y presunto autor intelectual, sigue prófuga.

