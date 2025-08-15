Así trasladaron de Palmasola a Chonchocoro a Joao Da Silva, acusado de matar a una librecambista

En medio de estrictas medidas de seguridad, Marcos Joao Da Silva, ciudadano brasileño acusado de participar en el asalto y asesinato de la librecambista Sofía Quiroz, fue trasladado desde el penal de Palmasola hasta el centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz.

El hecho por el que Da Silva es investigado ocurrió en el pasillo 10 del mercado Mutualista, donde la víctima fue atacada en plena jornada laboral. Según la investigación preliminar, el móvil del crimen habría sido el robo de dinero en efectivo que la librecambista portaba en el momento del ataque.

Tras la audiencia de medidas cautelares realizadas el pasado 11 de agosto, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del imputado en Chonchocoro, atendiendo a la peligrosidad del hecho y el riesgo de fuga.

El traslado se realizó en cumplimiento estricto de un mandamiento judicial y bajo coordinación entre la Policía y el sistema penitenciario.

Las autoridades informaron que el proceso continúa, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso y establecer la verdad histórica de los hechos.

