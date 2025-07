Proponen armar a gendarmes y patrullaje militar tras asesinato de librecambista y ola de violencia

La creciente inseguridad en Santa Cruz ha vuelto a ser motivo de preocupación y polémica, luego del asesinato a sangre fría de una librecambista el pasado miércoles en el Mercado Mutualista.

Ante este hecho, el abogado Félix Oros, expresidente del Colegio de Abogados, exigió que se tomen medidas urgentes para restablecer el orden, entre ellas, la dotación de armamento a la Guardia Municipal y la salida a las calles de la Policía Militar.

“Estamos siendo atacados a balazos, no podemos seguir trabajando bajo esta inseguridad. No solo es el centro, también son los barrios. La gente está siendo atracada sin piedad. Esta situación no se puede tolerar”, expresó el jurista visiblemente consternado.

Oros cuestionó la inacción de las autoridades municipales y gubernamentales, señalando que la seguridad ciudadana también es competencia de la comuna.

“Lo que estamos viendo ahora es un descuido total. La Alcaldía tiene responsabilidad. No puede ser que la Guardia Municipal esté en paro mientras los ciudadanos vivimos en zozobra”, aseveró.

El jurista fue más allá y planteó una solución que ha generado controversia en distintos sectores: dotar de armas a los gendarmes municipales.

“Los delincuentes tienen armas y los buenos no. Es momento de armarnos y defendernos. Tenemos una Guardia Municipal y hay que equiparla, no podemos seguir desprotegidos frente al crimen”, insistió.

Finalmente, pidió que la Policía Militar salga a patrullar las calles ante la falta de efectivos policiales y de gendarmes. “No hay gobierno nacional ni local. Como ciudadanos, tenemos que protegernos. La seguridad ciudadana no puede esperar”, concluyó.

