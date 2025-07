Lo que comenzó como un simple pedido de comida terminó convirtiéndose en una historia viral que hizo reír (y debatir) a miles en redes sociales. Sofía, una joven usuaria de la red social X (ex Twitter), jamás imaginó que pedir una hamburguesa al volver del trabajo terminaría con un repartidor pidiéndole algo más que una dirección.

Todo sucedió cuando Sofía encargó su cena, pero como el repartidor llegó antes de tiempo, le pidió a su vecina que recibiera el pedido. Minutos después, recibió un mensaje privado que no tenía nada que ver con la entrega. “¿Quién eres?”, preguntó, al ver que alguien desconocido le escribía.

La respuesta no tardó: era el repartidor. Pero no solo quería confirmar la entrega. “¿Vos sos la que salió a recibirlo o solo la que hizo el pedido?”, consultó con aparente timidez. Sofía aclaró que ella había hecho el pedido, pero que su vecina había recibido la comida porque ella estaba en camino.

Entonces vino la sorpresa: “¿Tendrás su número? Me pareció muy linda”, escribió el repartidor. Sofía, entre divertida y desconcertada, respondió con sinceridad: “Por lo que sé, está en pareja, pero le consulto. Si me dice que sí, te lo paso”.

¿Qué le dijo?: Pidió una hamburguesa, pero recibió una propuesta inesperada del delivery. Foto: X/@soffigonz

El joven, con cierto pudor, intentó mantener el respeto: “Aunque me da vergüenza, no me gustaría incomodarla”. Sin embargo, el final no fue el que muchos esperarían. En un giro inesperado, lanzó una segunda pregunta que hizo estallar las redes: “Otra cosita, ¿estás en pareja?”

Sofía no supo qué responder en el momento, pero decidió compartir la conversación en su cuenta @soffigonz, donde rápidamente se volvió viral. El posteo superó las 101 mil visualizaciones y cosechó más de 6 mil “me gusta” en pocas horas.

Los comentarios no tardaron en llenar el hilo con todo tipo de reacciones: desde los que celebraban la osadía del repartidor —“Se erran los tiros que no se intentan”—, hasta quienes bromeaban con frases como “Tiraba esa el tipo, si pasa, pasa”, y “El tipo es el real ‘cualquier bondi me deja bien’”.

Aunque no se sabe si el cupido del delivery tuvo suerte con alguna de las dos chicas, lo cierto es que su historia ya quedó inmortalizada en el ciberespacio.

¿Qué le dijo?: Pidió una hamburguesa, pero recibió una propuesta inesperada del delivery. Foto: X/@soffigonz

Mira la programación en Red Uno Play