Dante Uzquiano: "Me considero un portavoz de todos mis colegas de arte"

El reconocido músico Dante Uzquiano, fundador de la icónica banda boliviana Wara, estuvo en el set de Que No Me Pierda, de Red Uno, para compartir sobre su situación actual y hacer un repaso a su trayectoria, destacando la pasión que tiene por la música.

Durante el mes de julio, por el aniversario de La Paz, se escuchó en toda la ciudad la canción 'Collita', que Wara publicó en 1982. Dante apuntó que fue compuesta por Fernando Román Saavedra, que además era su pariente por el lado materno y reveló cómo llegó a interpretarla. "Fui el segundo intérprete de 'Collita'. La primera fue su hija Sulma Román. Grabaron, en ese tiempo, cuatro temas en un pequeño disco de vinilo EP (extended play) de Sonoradio en Brasil, en 33 revoluciones, con músicos de allá porque trasladar el grupo desde acá era muy costoso. Uno de los discos le obsequió Fernando a mi padre, Federico Uzquiano, en un encuentro familiar. Además, me dejaba entrar a su sala donde tenía un piano muy bien cuidado", recordó.

Uzquiano contó que desde muy pequeño sintió afinidad por el canto. "Nací cantando", aseguró. "Canto desde los 6 años. Dios me dio este talento. A los 12 años fui al concurso 'El señor boliviano' y salí como el mejor cantante de música lírica de toda Bolivia", agregó. Durante su trayectoria artística, recorrió una decena de países. "Era mi objetivo llevar la música que tenía en el corazón, en el alma; representar a mi país. Siempre toda mi vida, con todo mi corazón para que conozcan este país tan precioso y maravilloso que es Bolivia", aseveró.

Su situación económica actual lo llevó a pedir ayuda de la población. Obtuvo una respuesta positiva, pero también conoció a otros artistas bolivianos en condiciones similares.

"Ahora me considero un portavoz de todos mis colegas de arte, escritores, pintores, escultores, cineastas, músicos. La gama del arte es grande. Pienso en qué estado estarán mis otros colegas, que si no venden un cuadro, no tienen alimento porque no hay jubilación para artistas en nuestro país. Si un músico no toca su instrumento, no hace una performance tampoco tiene un ingreso para llevar el pan del día a la casa, porque también tenemos hijos y esposas, necesitamos alimentarnos, somos de carne y hueso", lamentó.

Indicó que la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) lograron afiliar a "muy contados" compositores e intérpretes a la Caja Nacional de Salud. "Ellos pagan el aporte mensualmente, tengo tratamiento médico en el Hospital Obrero, pero no cuando se trata de operaciones como la que en este momento necesito, tengo una coxartrosis aguda en el hombro izquierdo. Ya tengo dos prótesis, una en la cadera izquierda que tiene ocho años y otra en la cadera derecha, hace ocho meses. Sigo convaleciente. Este mal es degenerativo pasa de hueso a hueso", detalló.

Él debe adquirir las prótesis que le colocan, la más reciente le costó 5.000 dólares. Sin embargo, con el incremento de precios, ahora necesita 10 mil dólares, dinero que no tiene. "Por eso, vi la forma de acudir a mi pueblo a pedir ayuda para conseguir, por lo menos, una parte de lo que necesito para la cirugía. Por otro lado, recibo mensualmente 350 bolivianos de la Renta Dignidad y no alcanza para servicios, alquiler, es increíble. A pesar de las críticas, uno se ve en la necesidad, no tengo vergüenza, es algo honesto, es algo que salió de mi corazón y de mis manos", agregó.

