La familia de Huber Luján, que fue asesinado presuntamente por su pareja en La Paz, exige justicia y desmiente la versión inicial que indicaba que la muerte había sido natural. El abogado de la víctima confirmó que la autopsia médico forense determinó que la causa de muerte fue un apuñalamiento y posterior estrangulamiento. La sospechosa ya se encuentra con detención preventiva, mientras los familiares recuerdan que la mujer era "posesiva" y que "lo dominaba".

"Inicialmente la familia creía que la muerte fue natural porque se les hizo creer que era un paro cardíaco. Sin embargo, fue atacado a traición. La autopsia médico forense determinó que la causa de muerte es un traumatismo toráxico penetrante por objeto punzocortante. La víctima también presenta una asfixia mecánica por estrangulamiento antibranquial. La agresora habría utilizado el brazo para asegurar la muerte de la persona", explicó el abogado de la familia de la víctima, Álvaro Elías.

El tío de la víctima, Marlon Luján, contó, en Que No Me Pierda, que el martes, casi a medianoche, se enteró del hecho.

"Mi sobrina me llamó diciendo que mi sobrino se había apuñalado. Nos movilizamos inmediatamente, le dije que lo lleve a la primera clínica que encontraran, pero la clínica Achumani estaba cerrada y se fue a la clínica Los Pinos. Cuando llegué, Huber ya estaba fallecido. Le toqué la pierna y estaba frío. Cinco minutos después el médico sale y nos dice que falleció, pero no por el corte que tenía en el pecho, sino por otras causas. Sin hacer mayor evaluación", detalló.

El abogado apuntó que la pareja de Huber, contactó con un abogado cuando se enteró que el hombre estaba siendo auxiliado por su familia a un hospital. "El abogado se hace presente al hospital Los Pinos. A partir de aquello, esto está en investigación, es que el médico sale a explicar que esta lesión por arma punzocortante no sería la causa de la muerte, si no sería otras circunstancias. Esto no puede determinar un cualquier médico, lo tiene que hacer un médico forense. En este caso, ha perforado una arteria cerca del corazón y es la causa principal de la muerte", resaltó.

Asimismo, Elías detalló que la sospecha informó, inicialmente, que tuvieron una discusión con Huber y, ofuscado, habría decidido quitarse la vida. En el análisis de la escena de los hecho, no se encontró el arma que habría sido usada, pero se colectaron otros cuchillos.

"Hay dos testigos, la mamá del fallecido y el sobrino, que refirieron que el arma era un tipo un tipo cuchillo pequeño, pero no se ha colectado. El médico forense analiza la escena de los hechos y tampoco se encuentran manchas hemáticas en el departamento. Sin embargo, en el baño se han encontrado manchas de hemáticas de sangre. Vamos a pedir la quimioluminiscencia y la dinámica de la reconstrucción entre los hechos del atacante y de la víctima", agregó.

El tío de la víctima pide justicia. "Ellos tienen dos dos años de casados y su bebé tiene un año y medio. La chica era muy posesiva, lo dominaba a mi sobrino. Mi sobrino era una persona muy alegre, muy cordial, muy religiosa, pero lo dominaba. Mi sobrino, para que no le cele, optaba por eliminar todos los mensajes del día con cualquier persona, pero ese día sabemos que había eliminado mal. La mamá de mi sobrino vive dos pisos más arriba y ni el nietito no podía ir a visitarle", recordó el familiar.

