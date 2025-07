“El día que cambió mi vida”: Runy Callaú, el rescatista que sobrevivió a su propia batalla

Runy Callaú siempre estuvo listo para desafiar los peligros y dar el 110% por salvar a los demás y luchar por sus vidas, sin embargo, nunca pensó que su gran desafío sería su propia lucha, la que día a día fue superando con esfuerzo, fe, persistencia y paciencia. En exclusiva, Runy hablo con Dueños de la Tarde (DDT) sobre “el día que cambió su vida”.

Era una mañana como todas, cuando de pronto, un derrame cerebral, cambiaría su vida para siempre y lo lanzaron a una lucha inesperada; en un instante, todo se volvió borroso, el habla, el movimiento e incluso los pensamientos, pero en vez de rendirse, Runy eligió pelear, sanar y reinventarse.

Fundador del Grupo Funsar y más de 11.500 vidas salvadas, Runy Callaú señaló estar contento por la oportunidad de volver a levantarse, después de tantas tribulaciones, gracias al apoyo condicional de su esposa, Mary Luz Farfán, quien fue su soporte en los momentos más oscuros.

¿Qué pasó ese día, qué hacías en el momento que cambió tu vida?

R.C.: Estaba planificando algunas estrategias para Santa Cruz y de pronto me sentí mal, fui a mi habitación para mojarme la cara, pero después, sentí que se me adormeció el brazo y que me chorreaba sangre por la cabeza.

“En ese momento, Dios vino a mi mente, porque si yo he salvado vidas, es porque Dios me lo ha permitido”, dijo entre lágrimas.

¿Cómo fue el proceso en tu vida?

Estuve en el hospital, fue cuatro días antes de mi cumpleaños, un 10 de mayo del 2021, y puedo decir que cambió mi vida, pero Dios estuvo a mi lado, cuidándome.

Su amada esposa y madre de sus hijos, también estuvo presente, acompañando a Runy durante la entrevista en DDT y con mucho orgullo manifestó que “es un ejemplo de fuerza y de fortaleza, pues en lo que respecta en su salud, Runy, tocó fondo. Luego del derrame cerebral, se dañó el pulmón derecho, perdió el reflejo de la respiración y tuvieron que entubarlo; esto le ocasionó bacterias hospitalarias, mientras los antibióticos le provocaron serios daños al riñón y luego fue diagnosticado con COVID – 19”, comentó su esposa.

Su mejoría fue lenta, pero nunca perdió la esperanza de vivir, aseguró Mary Luz.

¿Cómo logró superar todos los obstáculos?

RC.: Fue gracias a Dios que me dio fuerza de salir adelante, y al igual que la responsabilidad de salvar el país uno saca fuerza de donde no tiene. No se puede morir, teniendo tanta responsabilidad.

Durante su proceso de recuperación, Runy continuó con su labor de entrenar a los voluntarios rescatistas y sin importar su enfermedad viajó hasta Guarayos junto al equipo de Funsar los entrenó y ahora este grupo fue uno de los más desatados en los incendios suscitados el 2024.

“Este es el fruto de la huellita que deja este soldado valiente, que a pesar de no poder sostenerse tuvo la fuerza de llegar allá y yo, lo apoyo si él lo pide, porque esa es su motivación y eso le da vida”

¿Cuál es el mensaje que le quieren dejar a Santa Cruz?

MLF.: El mensaje de la resiliencia y también la huella de que todos necesitamos tener conocimiento. La Biblia dice, mi gente perece por falta de conocimiento.

¿Qué mensaje le darías a las personas que están en peligro de incendios forestales?

RC.: Estamos entrando en la época seca y estamos a la vuelta de los incendios forestales; los incendios provocaron grandes daños y esta en la conciencia de cada uno poner un grano de arena para evitar que el fuego amenace nuestras vidas.

