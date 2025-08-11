Frente al juez, los asesinos de la librecambista Sofía Quiroz

Dos ciudadanos brasileños, comparecen este lunes ante un juez cautelar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, acusados de participar en el asesinato de la librecambista Sofía Quiroz, de 43 años, ocurrido el pasado 23 de julio durante un violento atraco en el mercado Mutualista.

Más temprano, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que los dos extranjeros confesaron ser los autores materiales del crimen, mientras que el presunto autor intelectual permanece prófugo.

“Se ha logrado la aprehensión de tres personas: dos sindicadas como autores materiales y una tercera, de nacionalidad boliviana, quien era el taxista. Se tiene identificada a una cuarta persona como autor intelectual”, precisó Ríos.

Según la investigación, la víctima recibió dos disparos a quemarropa y falleció en una clínica privada. Cámaras de seguridad registraron a dos hombres armados ingresando al puesto de cambio, disparando y huyendo con un bolso negro. Los delincuentes se desplazaban en motocicletas.

El móvil del crimen habría sido el robo de aproximadamente 100.000 dólares que estaban guardados en una caja fuerte en el puesto de trabajo de la víctima. Hasta el momento, el dinero no ha sido recuperado.

Ríos detalló que uno de los detenidos, identificado como Marcos Joao Da Silva, utilizaba documentación falsa con el nombre de Marcos Cristian Andrade Do Santos.

“Cuenta con antecedentes por asesinato y robo en Brasil, y pesa sobre él una condena de 35 años”, señaló. De acuerdo con el informe, Da Silva sería quien disparó contra Sofía.

El Ministerio Público y la parte querellante solicitarán la detención preventiva de los imputados por el delito de asesinato, que contempla la pena máxima del Código Penal boliviano: 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

