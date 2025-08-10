TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden a dos sospechosos del brutal asesinato de Sofía Quiroz en el mercado Mutualista, serán cautelados en las próximas horas

Se trataría de dos ciudadanos brasileños, quienes serían los presuntos autores materiales del violento hecho sucedido el pasado 23 de julio.

Ligia Portillo

10/08/2025 13:15

Capturan a dos sospechosos del brutal asesinato de Sofía Quiroz en el mercado Mutualista. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras 21 días de intensa investigación, las autoridades bolivianas lograron un avance crucial en el caso del violento atraco que terminó con la vida de Sofía Quiroz, una librecambista de 43 años, asesinada a sangre fría el pasado 23 de julio en inmediaciones del mercado Mutualista. 

Este sábado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió a dos ciudadanos brasileños señalados como los presuntos autores materiales del crimen. Se presume que ambos formaban parte de una organización criminal transnacional dedicada al robo armado.

El crimen que conmocionó a Santa Cruz

La tarde del 23 de julio, cerca de las 18:30, Quiroz fue interceptada por dos hombres en motocicleta mientras realizaba actividades de cambio de divisas. Los atacantes, armados y sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa para luego huir con dos mochilas que contenían más de 100.000 bolivianos.

La escena quedó registrada en cámaras de seguridad, y desde entonces, los investigadores trabajaron contrarreloj para dar con los responsables. El crimen desató indignación ciudadana y renovó el debate sobre la inseguridad en zonas comerciales.

Los detenidos serán imputados formalmente en las próximas horas, según confirmó la defensa legal de la familia Quiroz. 

La aprehensión de los sospechosos representa un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia de Sofía, madre y trabajadora que fue víctima de un acto de violencia. En minutos, se espera una conferencia de prensa por parte de la Felcc, donde se brindarán más detalles sobre la captura y el operativo que permitió dar con los responsables.

 

