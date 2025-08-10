Un motociclista perdió la vida este domingo en un trágico accidente ocurrido en la avenida Mutualista, entre el sexto y séptimo anillo. Según testigos, el conductor habría perdido el control de su vehículo tras resbalarse, impactando violentamente contra el pavimento.

El hecho ocurrió en una vía que suele registrar alto tráfico durante los fines de semana. Aparentemente, el motociclista no portaba casco de seguridad al momento del accidente, lo que habría contribuido a la gravedad de las lesiones.

VIDEO: Motociclista pierde la vida en la avenida Mutualista, estaba sin casco. Foto: Red Uno

Efectivos de Tránsito llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. La víctima fatal responde al nombre de Mauricio Antonio R. S. de 42 años.

