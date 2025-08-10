¿Suspenden el debate presidencial del TSE?: Esto es lo que se sabe

El debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y previsto para este martes 12 de agosto habría sido suspendido, según lo aseguró el candidato presidencial por ADN, Pavel Aracena, quien afirmó que su equipo recibió una notificación oficial por parte del órgano electoral.

"Sí, hemos confirmado, pero ayer ya han notificado que no va a haber debate", declaró Aracena en contacto con medios. Según su versión, la comunicación fue realizada directamente a su delegado de campaña, aunque hasta el momento el TSE no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

“Ayer se ha comunicado con nuestro delegado alguien del tribunal, no sé quién, pero ya nos ha dicho que sí se ha suspendido. Todavía no han sacado la nota, pero creo que ya no se han comunicado a nuestros delegados porque yo sabía que tres habíamos confirmado", agregó el candidato.

Frente a la posible cancelación del evento, Aracena aseguró que no dará un paso atrás. En lugar de participar en un debate televisado, promete presentarse frente al TSE con su propio atril para compartir sus propuestas económicas con la ciudadanía, temática que iba a abordarse en el encuentro electoral.

“De todas maneras, vamos a irnos a la puerta del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a llevar nuestro atril. Vamos a estar ahí para explicarle al pueblo nuestras propuestas porque la temática del martes era la parte económica”, aseguró.

Aracena también apuntó directamente contra sus oponentes, a quienes acusó de presionar por la suspensión del debate debido al supuesto crecimiento de su candidatura en redes sociales, particularmente tras su participación en el último debate.

“Se han asustado. Están muy asustados y no tengo ninguna duda. En las redes, los comentarios, los haters de odio hacia mí no son ni el 1%. Más bien es la gente indecisa”, dijo confiado.

¿Y el TSE?

Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha confirmado ni desmentido oficialmente la suspensión del debate. La expectativa está centrada en si durante las próximas horas el ente electoral emitirá un pronunciamiento formal, ya que se trata de una actividad clave dentro del calendario electoral rumbo a las Elecciones Generales 2025.

