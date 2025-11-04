Eleuteria viajó de Potosí a Santa Cruz por trabajo y fue estrangulada por su pareja

El cuerpo de Eleuteria Juan Huanca, una mujer de 48 años víctima de feminicidio, es velado por sus familiares en medio del dolor y la indignación. La mujer, que había llegado a Santa Cruz en busca de mejores oportunidades laborales, fue estrangulada por su pareja con quien mantenía una relación de más de diez años.

El hecho ocurrió en el barrio Comarapa, zona de Los Lotes, cerca de la avenida Olímpica. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima y su agresor se encontraban en proceso de separación tras seis meses distanciados. El hombre, de 42 años, intentó encubrir el crimen al reportar a la Policía que su pareja había muerto de forma natural. Sin embargo, la autopsia forense reveló que la causa fue asfixia por ahorcamiento.

“Nunca imaginamos que pudiera pasar esto. Nos han dicho que fue por asfixia, por ahorcamiento, nos han informado los forenses. Eran casados desde el 2010”, relató entre lágrimas el hermano de la víctima.

Según sus familiares, Eleuteria residía en Sucre, mientras que su esposo trabajaba en Santa Cruz.

“Se han casado hace tiempo, por lo menos unos 15 a 18 años deben tener de casados. Sé que el hombre vivía en Santa Cruz y la esposa en Sucre, por tema de trabajo. Creo que ellos han tenido discusiones y por eso capaz ha pasado este problema. No tenían hijos, así nomás estaban viviendo ellos. Nosotros como familia pedimos justicia, no sé si lo que ha pasado es verdad o no, pero queremos que se investigue. Solo Dios es justo. El cuerpo lo vamos a trasladar a Potosí” añadió el hermano.

El principal sospechoso fue aprehendido y permanece en celdas policiales. El caso será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas por el delito de feminicidio. La Fiscalía no descarta solicitar una pena de 30 años de cárcel bajo un procedimiento abreviado, debido a las evidencias encontradas.

Mientras tanto, familiares y amigos despiden a Eleuteria en una sala velatoria de Santa Cruz, exigiendo que su muerte no quede impune.

