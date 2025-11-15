Un estremecedor caso de feminicidio en el camping Miguel Lillo de Necochea, en Argentina, reveló la escalofriante estrategia utilizada por el acusado, Ángel Andrés Gutiérrez (31), para desviar la investigación: horas después de haber asesinado a su pareja, Dámaris Débora Bulacio del Valle (39), fingió buscarla mediante mensajes de WhatsApp.

Gutiérrez, conocido por sus allegados como "El Gutty", está imputado por el homicidio de Bulacio, a quien golpeó y ahorcó dentro de una carpa y luego enterró cerca del Lago de los Cisnes, según informan los medios Clarín y Crónica.

La doble vida digital del acusado

Según la investigación a cargo del fiscal Walter Pierrestegui, el feminicida utilizó el teléfono de la víctima en la madrugada del domingo, poco después de cometer el crimen, para simular preocupación.

Los mensajes, enviados por Gutiérrez al número de Dámaris, buscaban construir una coartada sólida ante las autoridades: "Morocha, ¿me rompiste la carpa y no venís a dormir acá?" y "¿Dónde estás? Te busqué por todos lados."

El fiscal Pierrestegui confirmó que esta acción formaba parte de un plan premeditado para "favorecerse y manipular las investigaciones" ante una posible detención. La causa judicial indica que estos mensajes se enviaron después de que Gutiérrez arrastrara y enterrara el cuerpo a unos 30 metros del sitio donde ambos habían acampado.

Violencia constante y antecedentes

Familiares de la víctima confirmaron que la relación de dos años entre Dámaris y Gutiérrez estaba marcada por la violencia y las interrupciones constantes, describiéndola como una "relación tóxica".

"Él es una persona violenta, fue violento con mi hermana. Pero Debi (Débora) lo perdonaba y volvía una y otra vez. Era una relación tóxica", declaró Natalia, hermana de la víctima.

Gutiérrez, que tenía antecedentes de violencia de género con al menos otras dos parejas, fue detenido cuando intentaba hacer dedo para volver a su pueblo, Villa Cacique. Presentaba rasguños en el cuello, brazos y pecho, lo que sugiere que Dámaris se resistió al ataque.

Gutiérrez se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal 15 de Batán, imputado por homicidio doblemente agravado por vínculo preexistente y violencia de género (feminicidio), un delito que conlleva una pena de prisión perpetua.

