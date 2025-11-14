¡Trágico! Fallece conductora de televisión y chef en accidente aéreo en Sudáfrica

El mundo del entretenimiento y la gastronomía lamenta la trágica pérdida de Mynie Steffens, popular chef, escritora y presentadora de televisión sudafricana, quien falleció a los 43 años en un accidente de helicóptero el pasado lunes 10 de noviembre en la provincia de Cabo Oriental.

Steffens, conocida por su programa de cocina y estilo de vida “Speel met Vuur” ("Jugar con Fuego"), murió de forma instantánea, informan medios internacionales.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Patensie, en la Granja Roodegrond. Según los reportes de las autoridades, Steffens, quien también era piloto de fumigación, estaba realizando labores de control de plagas en cultivos cuando la aeronave se impactó contra unas líneas eléctricas.

La División de Investigaciones de Accidentes e Incidentes (AIID) de la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA) confirmó los hechos:

"La información que está a nuestra disposición indica que el piloto estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero golpeó las líneas eléctricas y se estrelló. El helicóptero en sí sufrió daños sustanciales debido a la fuerza del impacto”, informó la AIID en un comunicado.

La chef era la única tripulante a bordo. La SACAA ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas exactas del siniestro, cuyo informe preliminar se espera sea publicado en diciembre.

Un legado de aventura y gastronomía

Myrnie “Mynie” Steffens era una figura reconocida por su pasión por la cocina a la parrilla y su espíritu aventurero.

Presentadora : Condujo el programa ’Speel met Vuur’ , donde exploraba recetas de diversas culturas.

Escritora : En 2022, plasmó su interés culinario en el recetario Mynie Plays with Fire .

Personalidad: Sus colegas la describieron como una persona de "gran corazón" y "alma gentil" que vivía la vida "al máximo".

La cadena televisiva VIA, que transmitía su programa, emitió un emotivo mensaje de despedida: "Descansa en paz, Mynie Steffens. Fuiste aventurera hasta el final. Con #SpeelMetVuur nos mostraste a todos cómo abordar la vida con curiosidad y valentía. Duerme bien”.

Hasta el momento, la familia de Steffens ha optado por mantener la privacidad, y no se han divulgado detalles sobre los ritos funerarios.

