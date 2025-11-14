¡Imágenes sensibles! Brutal ataque: hombre patea a una niña en el pecho y en plena calle

Todo ocurrió cuando la menor caminaba por la vereda, mientras su mamá avanzaba unos metros detrás con un cochecito donde iba el hermanito de la niña.
14/11/2025
Un violento episodio tuvo lugar ayer, jueves por la tarde en la calle Güemes, cuando un joven de 22 años pateó en el pecho a una niña de siete años que caminaba junto a su madre con un cochecito.
La madre de la niña pidió inmediatamente la intervención de la Policía de la Ciudad, que demoró al agresor. Sin embargo, tras constatar que Izaguirre portaba un carnet de discapacidad y recibir a su madre en el lugar, el oficial lo dejó ir minutos después.
Una médica del SAME controló a la menor, quien fue encontrada en buen estado de salud, sin lesiones graves. Mientras tanto, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Leandro Galvaire, abrió actuaciones por lesiones, tomando fotos del certificado de discapacidad y realizando la declaración de la madre de la niña.
A continuación, el video:
