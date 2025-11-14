¡Imágenes sensibles! Brutal ataque: hombre patea a una niña en el pecho y en plena calle

Un violento episodio tuvo lugar ayer, jueves por la tarde en la calle Güemes, cuando un joven de 22 años pateó en el pecho a una niña de siete años que caminaba junto a su madre con un cochecito.

Según relataron testigos, la niña corría por la vereda alrededor de las 19.30, mientras su madre la seguía con el hermanito menor. En ese momento, Rafael Izaguirre, de 22 años y portador de un certificado de discapacidad, levantó su pierna y golpeó directamente a la menor, para luego huir del lugar.

La madre de la niña pidió inmediatamente la intervención de la Policía de la Ciudad, que demoró al agresor. Sin embargo, tras constatar que Izaguirre portaba un carnet de discapacidad y recibir a su madre en el lugar, el oficial lo dejó ir minutos después.

Una médica del SAME controló a la menor, quien fue encontrada en buen estado de salud, sin lesiones graves. Mientras tanto, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Leandro Galvaire, abrió actuaciones por lesiones, tomando fotos del certificado de discapacidad y realizando la declaración de la madre de la niña.

A continuación, el video:

