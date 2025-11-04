TEMAS DE HOY:
Viru Viru amplía su capacidad con nuevo puente de abordaje

La obra busca fortalecer la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar la atención a los vuelos internacionales, principalmente desde Estados Unidos y Europa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/11/2025 10:25

Aeropuerto Internacional de Viru Viru
Santa Cruz, Bolivia

El aeropuerto internacional Viru Viru dará un importante paso en la modernización de sus instalaciones con la inauguración de un nuevo puente que conectará los pasillos de abordaje en el área internacional.

La obra, encabezada por el ministro Edgar Montaño, permitirá mejorar la atención a los pasajeros y ampliar la capacidad operativa del aeropuerto.

La construcción se centra en la ampliación de la plataforma del puente de abordaje número 8, un espacio estratégico para recibir vuelos provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa.

Esta ampliación responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura aeroportuaria ante el creciente flujo de pasajeros internacionales.

Se preve que, la nueva plataforma no solo incrementará la capacidad de aterrizaje y embarque de los aviones, sino que también contribuirá a optimizar los tiempos de atención y mejorar la experiencia de los viajeros.

