TEMAS DE HOY:
Feminicidio Abuso a menor robo de cartera

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cae el acusado de asesinar a su empleador: la Policía recuperó el auto robado tras el crimen

El operativo se ejecutó en la zona de la avenida San Martín, donde efectivos policiales realizaron un seguimiento exhaustivo que permitió ubicar al sospechoso.

Charles M. Flores

04/11/2025 15:50

La Felcc captura a sujeto acusado de asesinar a su empleador y recupera el vehículo robado. FOTO: Daniel Román. periodista Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de Fernando G.L., de 22 años, quien fue identificado como el principal sindicado en el caso de asesinato ocurrido días atrás en el barrio Florida, de la capital cruceña.

El operativo se ejecutó en la zona de la avenida San Martín, donde efectivos policiales realizaron un seguimiento exhaustivo que permitió ubicar al sospechoso.

Según informó la institución del orden, durante la intervención también se recuperó el vehículo que el acusado habría sustraído el día del crimen, lo que se constituye una pieza clave dentro de la investigación.

Noticia en desarrollo... 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD