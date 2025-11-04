Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de Fernando G.L., de 22 años, quien fue identificado como el principal sindicado en el caso de asesinato ocurrido días atrás en el barrio Florida, de la capital cruceña.

El operativo se ejecutó en la zona de la avenida San Martín, donde efectivos policiales realizaron un seguimiento exhaustivo que permitió ubicar al sospechoso.

Según informó la institución del orden, durante la intervención también se recuperó el vehículo que el acusado habría sustraído el día del crimen, lo que se constituye una pieza clave dentro de la investigación.

Noticia en desarrollo...

