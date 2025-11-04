“Ahí la han dejado”: hallan el cuerpo de una mujer cerca de una cancha en El Alto

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la zona Huayna Potosí de la ciudad de El Alto, donde se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años cerca de una cancha de fútbol.

De acuerdo con los primeros reportes, algunas personas observaron a un grupo que trasladaba el cadáver en un carrito y lo abandonó en el lugar durante la madrugada.

“Ahí la han dejado, pero ahí se ha parado. A ese lado un joven ha caminado y luego se fue a otro lado. Después se enteró la Policía y encontraron el cuerpo”, relató una vecina del sector.

Los habitantes de la zona manifestaron que no conocen a la víctima y expresaron su preocupación por la falta de seguridad, ya que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar.

“No sabemos quién es. Si no me equivoco, ya es la segunda vez que encuentran un cuerpo. Más allá, donde las graderías de la cancha, igual hallaron otro cadáver hace un tiempo”, comentó otra vecina.

Efectivos policiales realizaron el levantamiento legal del cadáver y trasladaron el cuerpo a la morgue para establecer las causas de la muerte e identificar a la víctima.

