Municipio llama a instituciones a la defensa del mercado Mutualista

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, lamentó este martes que hasta la fecha no se haya presentado la familia Crapuzzi ni sus representantes legales para entregar la documentación requerida dentro del proceso legal que mantiene con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la titularidad del terreno donde se encuentra el mercado Mutualista.

Montenegro aseguró que el municipio cumplirá la sentencia judicial que dispone la entrega de documentación relacionada con el inmueble; sin embargo, aclaró que los interesados deben apersonarse al municipio y cumplir con los procedimientos establecidos.

“Para que la Alcaldía haga cumplimiento a la sentencia constitucional se deben cumplir unos requisitos como cualquier otro ciudadano: traer sus papeles, su alodial; toda esta lista de requisitos tiene que presentarse y se dará cumplimiento estricto a la sentencia de entregar plano y catastro”, explicó Montenegro.

El vocero también hizo un llamado a las instituciones privadas, cívicos y colegios de profesionales a dejar de lado las diferencias políticas y sumarse a la defensa del mercado Mutualista.

“Les hacemos un llamado para defender que estos predios de todos sigan siendo municipales. No puede ser que por gustos o disgustos con la gestión municipal no se esté peleando por lo que es de todos”, concluyó.

