Dengue en Riberalta: reportan 315 casos y piden eliminar criaderos por llegada de lluvias

Las lluvias generan condiciones para la reproducción del mosquito transmisor, por lo que autoridades exhortaron a la población a eliminar los elementos inservibles que acumulan agua.

Naira Menacho

04/11/2025 19:03

Foto: Internet. Piden a la población a eliminar los elementos inservibles que acumulan agua.
Beni

Tras el reporte de 315 personas con dengue en el municipio de Riberalta, Beni, en lo que va del año, las autoridades de Salud llamaron a la población a eliminar los criaderos del mosquito transmisor en sus hogares ante la llegada de las lluvias.

“Tenemos a la fecha 315 casos de dengue, los estamos monitoreando; sin embargo, estamos prácticamente en la época de lluvias, lo que significa que hay un aumento de criaderos; eso también implica un mayor número de mosquitos, por lo que hay que hacer actividades preventivas, como la eliminación de los criaderos del mosquito transmisor en su casa, patio, calles y canchas”, explicó el responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Red de Salud 07 Riberalta, Armando Achocalla.

Achocalla recordó que las lluvias generan condiciones para la reproducción del mosquito transmisor, por lo que exhortó a la población a eliminar los elementos inservibles que acumulan agua, como llantas en desuso, envases, platos o incluso agua detenida, que se convierten en criaderos de los mosquitos.

Además, pidió garantizar la limpieza de hogares e inmediaciones, y evitar el crecimiento de maleza y la vegetación densa donde el mosquito se puede esconder.

Con datos de ABI. 

 

