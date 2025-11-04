Cámara de Diputados declara cuarto intermedio y aplaza hasta el jueves la elección de su nueva directiva

La Cámara de Diputado dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta este jueves para para definir en consenso a los nuevos jefes de bancada. La decisión fue tomada a las 17:36 horas de la tarde de este martes.

La directiva ‘ad hoc’ dio lectura al punto 4, que da paso a la elección de la nueva Directiva de la Cámara de Diputados. En la que se determinó cuarto intermedio hasta el día jueves.

“No habiendo conformado los bloques de mayoría y minoría se determina cuarto intermedio hasta el jueves 9:00 solicitando a los jefes de bancada consensuar las nominaciones de sus representantes”, señaló José Maldonado Gemio, presidente ‘ad hoc’ de la Cámara de Diputados.

Según lo estipulado, la elección de la directiva debe realizarse respetando criterios de equidad de género, siendo los cargos principales, como la presidencia y la primera vicepresidencia, los que corresponden al bloque de mayoría, mientras que la segunda vicepresidencia y algunas secretarías deberán ser asignadas por el bloque de minoría.

La primera sesión:

La nueva Cámara de Diputados instaló este martes su primera sesión preparatoria con miras a la elección de la directiva titular para la gestión legislativa 2025-2026.

El encuentro comenzó pasadas las 11:30, con una hora de retraso, y permitió la conformación de una directiva ‘ad hoc’ que estará encargada de conducir el proceso de elección de las nuevas autoridades camarales.

Tras esa designación, la sesión fue declarada en cuarto intermedio hasta las 15:00 para luego ser retomada nuevamente a las 16:00 de este martes, donde se realizó una votación para decidir sobre la reposición de la Biblia en la ceremonia, la cual fue aprobada por dos tercios de los legisladores.

