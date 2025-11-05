Justicia de Francia investiga a TikTok por influir a personas vulnerables a autolesionarse

París, 4 nov (EFE)

La Fiscalía de París informó este martes de la apertura de una investigación preliminar a la red social TikTok para dirimir si su algoritmo influye a las personas vulnerables a cometer autolesiones.

Estas pesquisas se iniciaron tras una denuncia de un diputado socialista, Arthur Delaporte, quien dirigió recientemente una comisión parlamentaria para estudiar los efectos psicológicos de esta red social basada en los contenidos en video.

"El diputado remitió a la justicia diversos elementos señalados por esta comisión de investigación, denunciando en particular lo que considera una moderación insuficiente de TikTok, su fácil acceso por parte de menores y su elaborado algoritmo, susceptible de empujar a las personas vulnerables al suicidio al encerrarlas rápidamente en un bucle de contenido", detalló la Fiscalía en un comunicado.

A esos señalamientos se unen otros previos, como un informe del Senado de 2023 y otro de Amnistía Internacional de ese mismo año, que alertaban sobre los riesgos del algoritmo, por ser adictivo y por el riesgo del "paso a la acción" en jóvenes con tendencia a autolesionarse.

La investigación ha sido encomendada a la Brigada de Lucha contra la Ciberdelincuencia (BL2C) de la Prefectura de Policía de París. EFE

ngp/gad

Mira la programación en Red Uno Play