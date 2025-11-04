TEMAS DE HOY:
Internacional

Le destrozaron el auto por quejarse de un insecto en su comida

Un hombre denunció que, tras encontrar una hormiga en su comida en una parrilla en Ituzaingó, Argentina, un empleado reaccionó violentamente y destrozó su auto. La víctima realizó la denuncia en la comisaría y relató el indignante episodio.

Silvia Sanchez

04/11/2025 14:37

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Un hombre vivió un incidente indignante durante una salida a comer con su pareja en Ituzaingó, Argentina. Tras recibir una provoleta con una hormiga, decidió retirarse del restaurante, pero fue agredido por un empleado que dañó su auto.

El hecho ocurrió en el restaurante ubicado en Presidente Perón al 8300. La víctima, identificada como T.V.R., relató a Primer Plano Online que, al cortar la provoleta para servir a su novia, encontró una hormiga negra en la comida. “Llamé a la mesera, le informé lo que pasó y que ya se me había ido el apetito, por lo que nos íbamos a retirar. ‘Bueno, es sólo una hormiga, tampoco es para tanto’, fue su respuesta”, comentó.

Pese a la indignación, decidieron irse sin generar conflictos, acomodando las sillas y retirándose del lugar. Sin embargo, ya dentro de su Peugeot 208 negro, un hombre salió junto a la mesera y abolló el guardabarro delantero derecho de su vehículo y metió el espejo retrovisor hacia adentro. “Tuve que frenar por el impacto, pero luego seguí de largo para no generar problemas”, relató T.V.R.

La moza, según la víctima, continuó minimizando la situación: “No exagere, es sólo un insecto”. Ante la agresión, el hombre se dirigió directamente a la comisaría 3ª de Las Cabañas para radicar la denuncia.

Indignado por la actitud de los empleados, T.V.R. agregó que no dejó reseña en Google, ya que “cuando entré, lo único que tenían eran críticas similares: mala atención, falta de respeto y comida deficiente, sin respuesta de los propietarios a las quejas”.

