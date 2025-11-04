Recibe por error el sueldo de todos sus compañeros y se niega a devolver el dinero

Un trabajador de una fábrica en Khanty-Mansiysk, Rusia, se convirtió en protagonista de una inusual batalla legal luego de recibir por error el salario de todos sus compañeros y negarse a devolverlo. En lugar de los 581 dólares que le correspondían por sus vacaciones, el hombre recibió 87.000 dólares debido a un fallo informático.

De acuerdo con el portal Oddity Central, Vladimir Rychagov quedó sorprendido al ver el saldo en su cuenta bancaria, pero tras investigar en internet decidió no devolver el dinero, convencido de que tenía derecho a conservarlo.

“Descubrí que si se trataba de un error técnico dependía de mí devolverlo, pero si era un error de facturación estaba obligado a hacerlo. Más tarde supe que era un error técnico, así que decidí quedarme con el dinero”, declaró Rychagov a Canal 5.

Según los documentos judiciales, los 7,1 millones de rublos (87.000 dólares) estaban destinados a pagar los sueldos de 34 empleados de otra sucursal, pero un fallo de software hizo que el monto se transfiriera íntegramente a la cuenta de Rychagov.

Cuando la empresa lo contactó para exigir la devolución, el trabajador alegó que el dinero figuraba como “salario” en la orden de pago, por lo que consideró legítimo su cobro. Al sentirse presionado por las insistentes llamadas y mensajes de la compañía, utilizó parte del dinero para comprarse un auto nuevo y mudarse con su familia a otra ciudad.

Mientras se trasladaba a su nuevo hogar, la empresa presentó una demanda judicial y consiguió que las cuentas bancarias del trabajador fueran congeladas. Aunque las acusaciones de fraude fueron desestimadas por falta de pruebas, el conflicto legal continúa.

Los tribunales de primera y segunda instancia fallaron a favor del empleador, determinando que el pago no constituía salario y debía ser devuelto. Sin embargo, Rychagov presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Rusia, donde el caso fue admitido.

A pesar de las resoluciones en su contra, el trabajador sostiene que no devolverá el dinero y asegura que el depósito fue legítimo:

“Recibí un pago de 45.000 rublos por vacaciones y otro de 7.112.000 rublos por el salario de diciembre. Además, había rumores de una bonificación especial, así que no sospeché nada raro”, dijo Rychagov.

Mira la programación en Red Uno Play