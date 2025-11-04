[VIDEO] Con una patada destrozó la vidriera y se llevó dos kilos de guineo y un par de paltas

Un sujeto, apodado “Jackie Chan” por su audacia, destrozó de una patada la vidriera de una verdulería para llevarse ¡dos kilos de bananas y un par de paltas!

Las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento exacto: el delincuente se acercó con cautela, lanzó una certera patada que hizo añicos el vidrio y, en cuestión de segundos, ingresó al local. No solo se llevó frutas, sino también algo de dinero. Luego, huyó a toda velocidad por la calle, mientras los vecinos observaban atónitos la escena digna de una película de acción.

Gracias al rápido accionar policial y al registro de las cámaras, el ladrón fue identificado y detenido poco después. El apodado “Jackie Chan” ahora se encuentra bajo custodia, mientras las autoridades avanzan con la investigación para que la justicia actúe y evite que salga impune.

El comercio sufrió daños materiales considerables, y el hecho generó indignación entre los vecinos y comerciantes, quienes alertan sobre la necesidad de reforzar la seguridad en locales pequeños ante situaciones extremas como esta.

Crónica HD estuvo presente con las imágenes exclusivas y todos los detalles de esta insólita historia que mezcla humor, audacia y, sobre todo, un robo que quedará en la memoria de todos.

A continuación, el video:

